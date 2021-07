உலக செய்திகள்

எந்த வெளிநாட்டு சக்திகளும்,சீனாவை அடக்கவோ, அடிமைபடுத்தவோ அனுமதிக்க முடியாது- அதிபர் ஜி ஜின்பிங் + "||" + Xi Jinping warns foreign does not to mess with China

