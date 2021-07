தேசிய செய்திகள்

டாக்டர்களின் அறிவும், நிபுணத்துவமும் கொரோனாவின் கடினமான காலங்களில் நம் தேசத்தை காப்பாற்றியது - பிரதமர் மோடி + "||" + Our doctors, their knowledge and experience is helping us battle this COVID19 virus PM Modi's address on DoctorsDay2021

