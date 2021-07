தேசிய செய்திகள்

சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சிறிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி - அகிலேஷ் யாதவ் + "||" + Samajwadi Party to come up with alliance small political parties Akhilesh Yadav on 2022 Assembly polls

சட்டப்பேரவை தேர்தலில் சிறிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி - அகிலேஷ் யாதவ்