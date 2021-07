தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போடப்படும் - நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் உறுதி + "||" + I wish to assure that everybody will be vaccinated: FM Nirmala Sitharaman, in Bengaluru

நாட்டில் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போடப்படும் - நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் உறுதி