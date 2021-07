தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்வு; நாட்டில் பாஸ்டேக் வசூல் அதிகரிப்பு + "||" + Curfew relaxation; Increase in fastag collections in the country

ஊரடங்கு தளர்வு; நாட்டில் பாஸ்டேக் வசூல் அதிகரிப்பு