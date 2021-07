மாநில செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சைக்கும், பொது மருத்துவத்துக்கும் ஒரே முக்கியத்துவம்: மா. சுப்பிரமணியன் + "||" + The same importance for corona treatment and general medicine: Ma. Subramanian

கொரோனா சிகிச்சைக்கும், பொது மருத்துவத்துக்கும் ஒரே முக்கியத்துவம்: மா. சுப்பிரமணியன்