தேசிய செய்திகள்

வன்னியர் சமூகத்துக்கான 10.5% உள் ஒதுக்கீடுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது- சுப்ரீம் கோர்ட் + "||" + An interim injunction cannot be imposed on the 10.5% internal allocation for the Vanniyar community- supreme court

வன்னியர் சமூகத்துக்கான 10.5% உள் ஒதுக்கீடுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது- சுப்ரீம் கோர்ட்