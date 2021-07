தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரை 56 பேருக்கு டெல்டா பிளஸ் கொரோனா உறுதி - மத்திய அரசு + "||" + There are 56 Delta AY.1 (Delta A Plus) cases in 12 states: Dr VK Paul, Member-Health, Niti Aayog to ANI

இந்தியாவில் இதுவரை 56 பேருக்கு டெல்டா பிளஸ் கொரோனா உறுதி - மத்திய அரசு