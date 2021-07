மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஜூலை 12 ஆம் தேதி வரை தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு நீட்டிப்பு + "||" + Curfew with relaxations in Tamil Nadu extended for another week

தமிழகத்தில் ஜூலை 12 ஆம் தேதி வரை தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு நீட்டிப்பு