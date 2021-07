மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலுக்காக ரூ.666.43 கோடி செலவிடப்பட்டு உள்ளது - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + Rs 666.43 crore has been spent for the Assembly elections in Tamil Nadu - Chief Electoral Officer

