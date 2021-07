தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு 4 லட்சம் பேர் பலி; அமெரிக்கா, பிரேசிலை அடுத்து 3வது இடத்தில் இந்தியா + "||" + 4 lakh killed in Corona; India is in 3rd place after USA and Brazil

கொரோனாவுக்கு 4 லட்சம் பேர் பலி; அமெரிக்கா, பிரேசிலை அடுத்து 3வது இடத்தில் இந்தியா