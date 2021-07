தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் நாயை கட்டி வைத்து, அடித்து கொடூரமாக கொன்ற 3 இளைஞர்கள் + "||" + 3 youths who tied up a dog and brutally killed it in Kerala

கேரளாவில் நாயை கட்டி வைத்து, அடித்து கொடூரமாக கொன்ற 3 இளைஞர்கள்