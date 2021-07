மாநில செய்திகள்

வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி; 16 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் + "||" + Atmospheric overlay circulation; It will rain in 16 districts

வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி; 16 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்