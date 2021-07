உலக செய்திகள்

ஆகஸ்ட் இறுதிக்குள் அமெரிக்க படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வெளியேறும்: வெள்ளை மாளிகை + "||" + US Troops To Leave Afghanistan By End Of August: White House

ஆகஸ்ட் இறுதிக்குள் அமெரிக்க படைகள் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வெளியேறும்: வெள்ளை மாளிகை