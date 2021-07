தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் மேலும் 44,111-பேருக்கு கொரோனா-சிகிச்சையில் உள்ளவர்கள் எண்ணிக்கை 5 லட்சத்திற்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + India reports 44,111 new #COVID19 cases, 57,477 recoveries, and 738 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry.

