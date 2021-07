சினிமா செய்திகள்

ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பியவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்ககோரி நடிகை சனம் ஷெட்டி புகார் + "||" + Actress Sanam Shetty has lodged a complaint seeking action against the sender of a pornographic message

