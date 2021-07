மாநில செய்திகள்

துணிக்கடை, நகைக்கடை மற்றும் உணவக ஊழியர்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் - மாநகராட்சி ஆணையர் + "||" + Clothing, jewelry and restaurant employees should be vaccinated - Corporation Commissioner

துணிக்கடை, நகைக்கடை மற்றும் உணவக ஊழியர்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் - மாநகராட்சி ஆணையர்