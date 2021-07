உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் ஆற்றில் பாய்ந்த கார்; ஒரே குடும்பத்தின் 6 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Car plunges into river in Pakistan occupied Kashmir; 6 members of the same family were killed

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் ஆற்றில் பாய்ந்த கார்; ஒரே குடும்பத்தின் 6 பேர் உயிரிழப்பு