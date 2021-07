தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 1.6 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசிகள் + "||" + 1.6 lakh corona vaccines in the last 24 hours in Delhi

டெல்லியில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 1.6 லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசிகள்