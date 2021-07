தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் புரி ரத யாத்திரை செல்லும் பகுதிகளில் 11 முதல் 13-ந்தேதி வரை 144 தடை - கோவில் நிர்வாகக்குழு முடிவு + "||" + In the areas where the Puri Rata pilgrimage goes in Odisha 144 ban from 11th to 13th

ஒடிசாவில் புரி ரத யாத்திரை செல்லும் பகுதிகளில் 11 முதல் 13-ந்தேதி வரை 144 தடை - கோவில் நிர்வாகக்குழு முடிவு