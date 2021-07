மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம்: ஒருநபர் ஆணைய 28-வது கட்ட விசாரணை இன்று தொடக்கம் + "||" + Thoothukudi shooting incident: The 28th phase investigation of the one person commission begins today

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம்: ஒருநபர் ஆணைய 28-வது கட்ட விசாரணை இன்று தொடக்கம்