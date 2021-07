தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 15.22 லட்சம் மாதிரிகள் பரிசோதனை + "||" + 41,97,77,457 samples tested for #COVID19 up to 4th July 2021

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 15.22 லட்சம் மாதிரிகள் பரிசோதனை