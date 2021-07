தேசிய செய்திகள்

இஸ்லாமியர்களை நாட்டை விட்டு வெளியேறுமாறு கூறுபவர்கள் இந்துக்கள் என கூறிக்கொள்ள தகுதியவற்றர்கள்-மோகன் பகவத் + "||" + If a Hindu says that no Muslim should live here, then that person isn’t a Hindu,” Bhagwat

இஸ்லாமியர்களை நாட்டை விட்டு வெளியேறுமாறு கூறுபவர்கள் இந்துக்கள் என கூறிக்கொள்ள தகுதியவற்றர்கள்-மோகன் பகவத்