உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரசுடன் வாழ மக்கள் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் - இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் + "||" + argue that we must learn to live with Covid -Boris Johnson

கொரோனா வைரசுடன் வாழ மக்கள் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் - இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன்