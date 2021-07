மாநில செய்திகள்

பேரிடர்களை எதிர்கொள்ளும் மாநிலமாக மாற்றுவதே நோக்கம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + The aim is to transform it into a disaster-facing state chief-Minister MK Stalin

பேரிடர்களை எதிர்கொள்ளும் மாநிலமாக மாற்றுவதே நோக்கம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்