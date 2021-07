தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 35.71 கோடியை தாண்டியது + "||" + More than 41.34 lakhs vaccine doses have been administered today, taking India’s cumulative COVID vaccination coverage to 35.71 crores Union Health Ministry

