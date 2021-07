உலக செய்திகள்

நரேந்திர மோடிக்கு 2,600 கிலோ மாம்பழம் வங்காளதேச பிரதமர் பரிசாக அனுப்பி வைத்தார் + "||" + Bangladesh PM Sheikh Hasina has sent 2,600 kgs of mangoes as presents to her Indian counterpart Narendra Modi & West Bengal CM Mamata Banerjee: Bangladesh media

நரேந்திர மோடிக்கு 2,600 கிலோ மாம்பழம் வங்காளதேச பிரதமர் பரிசாக அனுப்பி வைத்தார்