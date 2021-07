மாநில செய்திகள்

“மத்திய அரசை ஒன்றிய அரசு என்று கூறுவதை மக்கள் ரசிக்க வில்லை” - முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ + "||" + "People do not like to say that the central government is a united government" - Former Minister Cellur Raju

