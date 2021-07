தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் உடற்பயிற்சி கூடம், உள் விளையாட்டு அரங்குகளை திறக்க அனுமதி - முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் தகவல் + "||" + Permission to open gymnasiums and indoor sports halls in Kerala - First Minister Binarayi Vijayan

கேரளாவில் உடற்பயிற்சி கூடம், உள் விளையாட்டு அரங்குகளை திறக்க அனுமதி - முதல்-மந்திரி பினராயி விஜயன் தகவல்