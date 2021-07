சினிமா செய்திகள்

மருத்துவ சிகிச்சை முடிந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் நாளை அதிகாலை சென்னை திரும்புகிறார்..! + "||" + Medical treatment is over Actor Rajinikanth tomorrow morning Returning to Chennai ..!

மருத்துவ சிகிச்சை முடிந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் நாளை அதிகாலை சென்னை திரும்புகிறார்..!