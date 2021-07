தேசிய செய்திகள்

மத்திய மந்திரி சபை விரிவாக்கம்: புதிய அமைச்சரவையில் யார் யாருக்கு என்னென்ன பதவி? முழுவிவரம்