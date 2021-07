மாநில செய்திகள்

மாற்று சான்றிதழ் இல்லாவிட்டாலும் 8-ம் வகுப்பு வரை மாணவர்களை சேர்க்கலாம் - அரசு பள்ளிகளுக்கு, முதன்மை கல்வி அதிகாரி உத்தரவு + "||" + Even if there is no replacement certificate May enroll students up to 8th grade - For Government Schools, Primary Education Officer Order

மாற்று சான்றிதழ் இல்லாவிட்டாலும் 8-ம் வகுப்பு வரை மாணவர்களை சேர்க்கலாம் - அரசு பள்ளிகளுக்கு, முதன்மை கல்வி அதிகாரி உத்தரவு