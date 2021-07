தேசிய செய்திகள்

‘மனதின் குரல்’ நிகழ்ச்சிக்கு பதிலாக மோடி ‘பெட்ரோலின் குரல்’ நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் - மம்தா பானர்ஜி + "||" + PM should hold ‘petrol ki baat’ instead of ‘Mann ki baat’: Mamata

‘மனதின் குரல்’ நிகழ்ச்சிக்கு பதிலாக மோடி ‘பெட்ரோலின் குரல்’ நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் - மம்தா பானர்ஜி