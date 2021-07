தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 5 பயங்கரவாதிகள் சுட்டு கொலை + "||" + 5 terrorists shot dead in Kashmir in last 24 hours

காஷ்மீரில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 5 பயங்கரவாதிகள் சுட்டு கொலை