தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளின் போராட்டம் அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது; அரியானா முதல் மந்திரி குற்றச்சாட்டு + "||" + The struggle of the farmers was politically motivated; Haryana CM charge

விவசாயிகளின் போராட்டம் அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது; அரியானா முதல் மந்திரி குற்றச்சாட்டு