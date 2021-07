மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடவேண்டிய அவசியம் இல்லை: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பேட்டி + "||" + No need to close Thoothukudi Sterlite plant: Minister Ma. Subramanian

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடவேண்டிய அவசியம் இல்லை: அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பேட்டி