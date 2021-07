கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் - பாகிஸ்தான் அணி 141 ரன்களில் சுருண்டது + "||" + First ODI against England Pakistan all out in 141 runs

