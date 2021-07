தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை 1000-க்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + Delhi reports 93 new COVID19 cases, 101 recoveries & 3 deaths in the last 24 hours.

