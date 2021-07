தேசிய செய்திகள்

தேசிய கல்விக்கொள்கையால் இந்திய கல்வி முறை ராட்சத பாய்ச்சலில் செல்கிறது - கல்வி மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான் + "||" + Indian education system is on a giant leap due to national education policy - Education Minister Dharmendra Pradhan

தேசிய கல்விக்கொள்கையால் இந்திய கல்வி முறை ராட்சத பாய்ச்சலில் செல்கிறது - கல்வி மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான்