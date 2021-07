தேசிய செய்திகள்

வீர்பத்ர சிங் எனது வழிகாட்டி; அவரது மறைவு பேரிழப்பு: ஜே.பி. நட்டா + "||" + Veerbhadra Singh is my guide; The tragedy of his demise: J.P. Nadda

வீர்பத்ர சிங் எனது வழிகாட்டி; அவரது மறைவு பேரிழப்பு: ஜே.பி. நட்டா