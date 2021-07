தேசிய செய்திகள்

தகவல் பாதுகாப்பு சட்டம் அமலுக்கு வரும் வரை, புதிய கொள்கை கட்டாயமல்ல - வாட்ஸ் ஆப் விளக்கம் + "||" + WhatsApp says privacy policy on hold till enactment of data privacy law

தகவல் பாதுகாப்பு சட்டம் அமலுக்கு வரும் வரை, புதிய கொள்கை கட்டாயமல்ல - வாட்ஸ் ஆப் விளக்கம்