மாநில செய்திகள்

தமிழக நிதி நிலை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை, பட்ஜெட்டுக்கு முன்பாக வெளியிடப்படும்" - நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் + "||" + There is no transparency in PM-Cars funding.

தமிழக நிதி நிலை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை, பட்ஜெட்டுக்கு முன்பாக வெளியிடப்படும்" - நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்