தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் நாளை சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் + "||" + Governor of Tamil Nadu Banwarilal Purohit is scheduled to meet Prime Minister Modi tomorrow

பிரதமர் மோடியை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் நாளை சந்திக்க உள்ளதாக தகவல்