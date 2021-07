தேசிய செய்திகள்

மாடர்னா தடுப்பூசி கிடைக்க மத்திய அரசு தீவிரம் - வி.கே. பால் + "||" + Working actively with Moderna to see how its Covid vaccine can be made available in India: Govt

மாடர்னா தடுப்பூசி கிடைக்க மத்திய அரசு தீவிரம் - வி.கே. பால்