உலக செய்திகள்

இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதராக எரிக் கார்செட்டி நியமனம் + "||" + US President Joe Biden has nominated Los Angeles Mayor Eric Garcetti to become US Ambassador to India: The White House

இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதராக எரிக் கார்செட்டி நியமனம்