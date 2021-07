உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் கொரோனாவின் 4-வது அலை மந்திரி தகவல் + "||" + Clear signs of fourth Covid wave starting in Pakistan, says Umar

பாகிஸ்தானில் கொரோனாவின் 4-வது அலை மந்திரி தகவல்