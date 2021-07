மாநில செய்திகள்

கட்டண கொள்ளையில் ஈடுபடும் பள்ளிகள் குறித்து புகார் அளிக்கலாம் - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி + "||" + Complaints can be made about schools engaging in fee robbery - Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi

கட்டண கொள்ளையில் ஈடுபடும் பள்ளிகள் குறித்து புகார் அளிக்கலாம் - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி