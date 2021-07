மாநில செய்திகள்

சர்க்கரை என பிளிச்சிங் பவுடர் சாப்பிட்டதால் எலும்பும் தோலுமாக மாறிய சிறுமி + "||" + Bleaching powder as sugar Because of eating little girl who turned into bone and skin

சர்க்கரை என பிளிச்சிங் பவுடர் சாப்பிட்டதால் எலும்பும் தோலுமாக மாறிய சிறுமி