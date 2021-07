கிரிக்கெட்

இந்தியா - இலங்கை கிரிக்கெட் தொடரின் போட்டி அட்டவணை மீண்டும் மாற்றம் + "||" + India Tour of Sri Lanka Sri Lanka vs India ODI series set to be postponed for few days due to Covid-19 cases in host team

இந்தியா - இலங்கை கிரிக்கெட் தொடரின் போட்டி அட்டவணை மீண்டும் மாற்றம்