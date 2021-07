உலக செய்திகள்

கோவேக்சின் தடுப்பூசி விவகாரத்தில் இன்னும் 4-6 வாரங்களில் முடிவு- உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Decision On Emergency Use Listing Of Covaxin Likely In 4-6 Weeks: WHO

கோவேக்சின் தடுப்பூசி விவகாரத்தில் இன்னும் 4-6 வாரங்களில் முடிவு- உலக சுகாதார அமைப்பு